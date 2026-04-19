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Montella: "Ho pensato di non allenare più, non c'erano possibilità. Dovevo andare a studiare Guardiola".

L'ex allenatore della Fiorentina si confida al Club di Fabio Caressa. Tra le altre cose, il ricordo del periodo post esonero dalla Fiorentina nel 2019.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2026 00:02
Montella: "Ho pensato di non allenare più, non c'erano possibilità. Dovevo andare a studiare Guardiola". -
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Vincenzo Montella (allenatore della Fiorentina tra il 2012 e il 2015 e poi nel 2019) è stato l'ospite di Sky Calcio Club stasera. Queste le sue parole sul periodo post esonero dalla Fiorentina nel dicembre 2019: "Ho pensato di non allenare più. Non c'erano le possibilità, poi c'era il covid, stavo bene a casa. Poi c'è stata qualche possibilità che non mi piaceva. E la Turchia è arrivata al momento giusto, per fare quella gavetta che mi riaccendesse la passione".

Poi si parla della prima Fiorentina di Montella, e Bucciantini la paragona a Guardiola. Montella spiega: "Dovevo andare a studiare Guardiola perché avevo giocato a Roma con Pep. Il primo che ho studiato è stato Carlo (Ancelotti nrd) ed è stato bellissimo. Poi dovevo andare a studiare Pep e allenavo i giovanissimi. Avevo mio figlio a cui piaceva il calcio ed era entusiasta di vedere da vicino Messi. Poi dopo una partita a Prato mi chiamarono dalla società e mi dissero che Ranieri si era dimesso e che dovevo andare a Roma per diventare l'allenatore della Roma. E non sapevo cosa dire a mio figlio".

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