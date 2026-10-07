Monelli: "Vidi il portiere che era lontano dai pali. Quando tiri da certe distanze a comandare è l'istinto"

Dal gol di Ndour a quello di Paolo Monelli del 4 gennaio 1987, di simile fattura. Ma, dice Monelli: "Cher è stato più bravo, perché la sua rete è arrivata da una distanza maggiore"

Settanta metri per riavvolgere 40 anni anni di storia viola. Il gol di Ndour con l’Under 21 ha riportato Firenze al 4 gennaio 1987: al Franchi Paolo Monelli piegò il Napoli di Maradona con una prodezza da distanza siderale firmando il definitivo 3-1: «Ma Cher è stato più bravo, perché la sua rete è arrivata da una distanza maggiore. Sono in ogni caso felice che i tifosi si ricordino di quella partita».

Ma come le venne in mente, Monelli, di calciare da quella posizione? «Vidi il portiere che era lontano dai pali. Eravamo in vantaggio e mancava poco alla fine (era l’89’, ndr). Mi arrivò la palla da Carobbi e, in un centesimo di secondo, pensai: proviamo. E il tiro andò dentro. A quel tempo i palloni erano fabbricati con materiale diverso: non riuscivi a calciare come adesso».

E lo stadio? «In delirio, ma in modo crescente perché la palla prima di entrare in rete rimbalzò più volte in area».

Ma cosa passa nella testa di un giocatore pochi istanti prima di calciare da certe distanze? «A comandare non è la tecnica ma l’istinto: non hai tempo di pensare. È l’adrenalina che ti fa agire. Devo dire che un flash, vedendo la rete di Ndour, l’ho avuto anche io e con la mente sono tornato al 1987».

Dei tanti gol che ha fatto in carriera, quello al Napoli da 60 metri che posizione occupa? «Come risonanza mediatica è al primo posto ma penso di averne fatti altri più belli. Penso a quello dopo un tunnel su Krol sempre con gli azzurri nell’83 o a una rete di testa al Verona due anni dopo. Di certo, è tra i primi cinque della mia carriera».