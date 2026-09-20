Milinkovic Savic: "La Fiorentina è forte, normale che abbia creato tante occasioni da gol"

Il portiere azzurro ha parlato dopo il pareggio viola

Queste le dichiarazioni rilasciate da Vanja Milinkovic-Savic ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Fiorentina e Napoli. Nel corso del secondo tempo, l'estremo difensore serbo è stato determinante con un intervento decisivo su Valdepenas, impedendo ai padroni di casa di passare in vantaggio. Un salvataggio per il quale ha voluto dare merito anche al compagno di squadra Gilmour, affermando: «Lui è stato bravissimo nell'oscurare la traiettoria sul primo palo, per me poi è diventato tutto più semplice».

SUL LAVORO SVOLTO NELLA PAUSA. «Su questo dovresti chiedere all'allenatore, non a me. Dal mio punto di vista, ci sta subire qualcosa contro la Fiorentina. Dispongono di elementi di grande qualità, quindi è logico che riescano a costruirsi delle palle gol».