Mastantuono titolare? Piccinetti è prudente: "C'è il rischio infortui. Gli altri cosa hanno per non poter giocare?"

iccinetti guarda anche oltre la partita di Genova: "Forzare il suo rientro potrebbe essere controproducente. Vanoli ha ampia scelta"

Claudio Piccinetti sceglie la prudenza. Per l’ex attaccante, Franco Mastantuono non dovrebbe partire titolare contro il Genoa dopo il lungo viaggio di ritorno dall’Argentina. Una scelta legata alle condizioni del ragazzo, ma anche alla gestione dell’intero gruppo da parte di Vanoli. «Prima di tutto c’è un discorso di considerazione nei confronti della rosa. Gli altri cosa hanno per non poter giocare? Ci sono Goncalves, Gnonto e altri a disposizione».

Poi entra in gioco l’aspetto fisico: «Dieci-dodici ore di viaggio i muscoli non le digeriscono facilmente. C’è il fuso orario e si rischia di andare incontro a infortuni. La cosa più logica sarebbe preservarlo, portarlo in panchina e, se necessario, fargli giocare quaranta minuti o un tempo». Piccinetti guarda anche oltre la partita di Genova: «Forzare il suo rientro potrebbe essere controproducente. Vanoli ha ampia scelta e sono sicuro che manderà in campo un altro giocatore. Far giocare Mastantuono dall’inizio per me sarebbe una forzatura».

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione