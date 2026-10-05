Mastantuono è tra i 25 finalisti del Golden Boy 2026, il riconoscimento per il miglior U21 dei campionati europei

Riconoscimento per l'esterno argentino della Fiorentina in prestito dal Real Madrid

A Villa Fürstenberg, sede di Banca Ifis a Mestre, sono stati ufficialmente svelati i nomi dei 25 giovani calciatori che si contenderanno il Golden Boy 2026, prestigioso riconoscimento riservato ai migliori Under 21 del calcio europeo.

Tra i giocatori che hanno superato la prima scrematura, che aveva ridotto la lista iniziale di 50 candidati, figura anche Franco Mastantuono, attaccante argentino della Fiorentina in prestito dal Real Madrid.

Il classe 2007, tuttavia, è stato inserito tra le wild card. Questo significa che la sua posizione nella graduatoria finale sarà compresa tra il 21° e il 25° posto.