Mastantuono c'è, Nazione: "Per il calciatore esercizi di scarico. Oggi si allenerà a pieno regime"

Un recupero che allarga le possibilità di scelta di Paolo Vanoli, chiamato a valutare anche la condizione dell’argentino prima di decidere come impiegarlo

Il gruppo è al completo, ma per Franco Mastantuono il rientro è stato a due velocità. Ieri pomeriggio la Fiorentina ha ritrovato anche l’ultimo dei suoi nazionali, tornato a Firenze giovedì in tarda serata dopo gli impegni con l’Argentina. Il talento viola ha partecipato solo alla parte iniziale dell’allenamento con i compagni, dedicando poi il resto della seduta agli esercizi di scarico: un passaggio necessario per smaltire le fatiche del viaggio e riprendere gradualmente il ritmo del lavoro al Viola Park. Da stamattina potrà invece allenarsi a pieno regime, entrando così nel vivo della preparazione alla trasferta di domani a Genova.

Un recupero che allarga le possibilità di scelta di Paolo Vanoli, chiamato a valutare anche la condizione dell’argentino prima di decidere come impiegarlo. Intanto il tecnico ha proseguito il lavoro tattico impostato nei giorni scorsi, senza cambiare il riferimento di partenza: il 4-2-3-1 resta il sistema sul quale costruire la sfida contro i rossoblù. Con tutti gli uomini a disposizione, le ultime prove serviranno ad affinare i meccanismi e sciogliere i dubbi sulla formazione.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione