Mastantuono brilla: è 4° in Europa tra i giocatori Under 23 che creano più occasioni pericolose

Tra gli Under 23 solo Lamine Yamal e Nico Paz hanno fatto meglio di lui. Soulè a parimerito

Franco Mastantuono continua a mettere in mostra le proprie qualità e i numeri lo confermano. Il giovane talento argentino della Fiorentina si è ritagliato uno spazio di rilievo in una speciale graduatoria dedicata agli Under 23 dei top cinque principali campionati europei, distinguendosi per i passaggi pericolosi completati nell'ultimo terzo di campo.



Secondo i dati statistici forniti, Mastantuono ha raggiunto quota 18, un risultato che gli vale il quarto posto nella classifica europea. Davanti a lui figurano soltanto Lamine Yamal, primo con 31 passaggi, Nico Paz con 19 e Matías Soulé, anch'egli a quota 18.



Il dato assume ulteriore rilevanza considerando i nomi che il fantasista viola si lascia alle spalle. Nella graduatoria figurano infatti anche giocatori del calibro di Florian Wirtz, Pedri, Arda Güler, A. Diouf e Jude Bellingham. Una compagnia di assoluto prestigio, che restituisce la dimensione del rendimento statistico raggiunto dal classe argentino.



Per la Fiorentina, il dato rappresenta un segnale interessante: Mastantuono sta dimostrando di poter incidere nella costruzione delle occasioni e di avere caratteristiche tecniche importanti. Il quarto posto europeo certifica il suo impatto in questa specifica statistica e lo inserisce tra i giovani più produttivi dei principali campionati continentali.

