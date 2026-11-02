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Mastantuono: "Abbiamo giocatori incredibili, la vittoria arriverà. È solo una questione di dettagli"

Mastantuono ha parlato a pochi minuti dal fischio di inizio di Sassuolo-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2026 18:09
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Mastantuono: "Abbiamo giocatori incredibili, la vittoria arriverà. È solo una questione di dettagli" - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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A poco meno di un'ora dal fischio di inizio di Sassuolo-Fiorentina, Franco Mastantuono ha parlato all'interno del prepartita di "Dazn"

Ecco le parole del giocatore viola:

"Stiamo lavorando per giocare meglio e ottenere i tre punti. Abbiamo giocatori incredibili ed è solo una questione di dettagli. Continuando a lavorare cosi una vittoria arriverà."

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