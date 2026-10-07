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Marchini: "Mastantuono titolare a Genova. Tutti sul carro di Ndour: dà tanto alla Fiorentina"

Il commento di Giampaolo Marchini in vista di Genoa-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2026 14:29
Marchini: "Mastantuono titolare a Genova. Tutti sul carro di Ndour: dà tanto alla Fiorentina" -
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Il giornalista, Giampaolo Marchini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Questa sosta ha dato una mano per recuperare giocatori come Atta e Goncalves. Ogni squadra ha stilato una tabella secondo le proprie necessità. Sarà interessante vedere come si presenteranno le squadre alla ripresa. La Fiorentina avrà ritrovato condizioni e certezze, poi sarà il campo a dare le sue risposte".

"Nazionali? Ndour è finito sotto i riflettori dopo questa sosta. Mastantuono ha fatto due settimane di full immersion di entusiasmo, che già mi pareva alto. Io a Genova me lo aspetto titolare, e credo sia normale che sia così. In tanti ora sono saliti sul carro di Ndour. Questo ragazzo dà tanto sia in campo che nello spogliatoio. Il termine equilibratore gli calza a pennello".


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