Marchini: "La squadra viola va in difficoltà non riuscendo a tenere le distanze tra i reparti, difesa troppo profonda"

viola collezionano angoli e tiri in porta e la mossa finale di Fabregas di passare al 5-4-1 con Perrone e Kambwala ha chiuso ogni possibile discorso

Vanoli sceglie il 4-2-3-1, assetto più coperto e tecnico per costringere il Como ad allargarsi e non andare per vie centrali. Anche se il palleggio della squadra di Fabregas costringe la Fiorentina a un super lavoro soprattutto degli esterni basi per non dare riferimenti e, soprattutto, inserimenti da dietro.

Ma la squadra viola va in difficoltà non riuscendo a tenere le distanze tra i reparti e anche la transizione negativa penalizza la Fiorentina. La linea difensiva viola resta troppo profonda, senza accorciare e in questi spazi il Como riesce a ripartire con concretezza. I viola collezionano angoli e tiri in porta e la mossa finale di Fabregas di passare al 5-4-1 con Perrone e Kambwala ha chiuso ogni possibile discorso.

Lo scrive stamattina in edicola Giampaolo Marchini su La Nazione