Mandragora torna al Torino. Gazzetta: "Trattativa fatta direttamente da Cairo con Paratici"

Da settimana i granata erano sulle tracce del centrocampista

Rolando Mandragora torna a casa e diventa l’acquisto numero undici dell’estate del Torino. Su Mandragora il club granata si stava muovendo ormai da diverse settimane, proprio lui era stato individuato come il giocatore da prima scelta assoluta per completare la mediana. Per Rolando si è mosso in prima persona il numero uno del club, Urbano Cairo, che ha tessuto la tela della trattativa con il direttore della Fiorentina, Fabio Paratici, raggiungendo un accordo per un acquisto a titolo definitivo a fronte di un investimento di 5 milioni.

Mandragora ha firmato un contratto quadriennale. Ieri ha svolto le visite mediche a Firenze, oggi sarà in città e ieri ha seguito i suoi nuovi compagni in Coppa davanti alla televisione. A prescindere da quali saranno le variazioni tattiche che deciderà Abate nelle prossime settimane, Mandragora è destinato a diventare il punto di riferimento assoluto del gioco. Ieri, tra l'altro, i granata hanno chiuso per il terzino destro Belghali, lo scozzese Patterson, Bragança dallo Sporting e, appunto, Rolando Mandragora. Sabato ci sarà proprio Fiorentina-Torino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.