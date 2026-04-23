Malusci: "Non ripartirei da Vanoli. Per me il primo nome è quello di Sarri, mi piacerebbe anche Gasperini"

Malusci analizza il futuro della panchina viola: Sarri prima scelta, Gasperini alternativa ambiziosa e dubbi sulla conferma di Vanoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Malusci ha detto la sua sul futuro della panchina della Fiorentina, mettendo a confronto diversi profili. Ecco le sue parole:

“La differenza tra Sarri e Grosso è evidente. Il tecnico del Sassuolo si sta mettendo in mostra e quest’anno ha fatto bene anche con una rosa normale, però Sarri ha dalla sua tutta l’esperienza accumulata nel tempo. Io a Firenze vorrei rivedere ambizione: Sarri per me è la prima scelta, ma se vogliamo puntare su un nome nuovo direi Gasperini. Non è un allenatore che mi sta particolarmente simpatico, però è ambizioso ed è proprio questo che manca a Firenze da troppo tempo”.

Infine, una considerazione sull’attuale tecnico: “Non voglio togliere nulla a chi ha risollevato la squadra in questa stagione, anzi, ma io non ripartirei da Vanoli il prossimo anno”.