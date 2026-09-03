Lo Monaco: "Non appena Mastantuono avrà capito la Serie A, sono sicuro che ci farà divertire"

Il direttore sportivo parla del talento argentino giunto dal Real Madrid

Iscritto ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha tracciato un bilancio del calciomercato estivo appena andato agli archivi, soffermandosi anche sul momento della Fiorentina.

Tra corsa scudetto e le insidie della Viola “Per le posizioni di vertice vedo avanti Inter, Roma e Napoli. Gli azzurri avevano investito pesantemente già una stagione fa e dispongono di un organico di spessore, sebbene con un'età media piuttosto elevata. SUBITO dietro inserisco il Como. Mi affascina molto la Fiorentina, a dispetto di un avvio con il freno a mano tirato: ha in rosa elementi dal grande potenziale, come Atta e Mastantuono, ma la vera sfida sarà trasformare i singoli in un gruppo affiatato. Sul Como? Portano avanti un'idea di gioco ben precisa e hanno piena consapevolezza del proprio valore. È una squadra dinamica, solida e dotata di un ottimo equilibrio. Riguardo alla Juventus, ho sempre stimato l'operato di Spalletti, ma alla rosa manca ancora qualcosa per essere completa: servirebbe almeno un rinforzo per reparto. In più, il mister sta tentando di rilanciare Koopmeiners”.

L'occhio sulle scommesse estive Il dirigente ha poi concluso con un'osservazione sui singoli: “Il colpo migliore? A livello di rapporto qualità-prezzo direi l'acquisto di Malen da parte della Roma lo scorso anno. Adesso sono davvero curioso di capire che impatto avrà Mastantuono con il nostro calcio: se riuscirà ad ambientarsi in fretta, ci regalerà grande spettacolo”.