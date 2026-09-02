Libero boccia la Fiorentina: "Ha speso tanto e male. Mercato da fantacalcio: voto 4"

Secondo il quotidiano, alla squadra viola mancano equilibrio e giocatori in grado di assumere il ruolo di leader

Il mercato estivo della Fiorentina continua a far discutere. Dopo una sessione caratterizzata da numerosi acquisti e da una profonda rivoluzione dell’organico, arriva anche una valutazione particolarmente severa sul lavoro svolto dalla società viola. A bocciare la campagna trasferimenti è il quotidiano Libero, che ha assegnato alla Fiorentina un pesante 4 in pagella nel giudizio complessivo sul mercato in vista della stagione 2026/27.

Un voto netto, che mette soprattutto nel mirino la strategia adottata dal club durante la sessione estiva. Secondo il quotidiano, infatti, la Fiorentina avrebbe investito cifre importanti senza riuscire a costruire una rosa sufficientemente equilibrata e, soprattutto, dotata di giocatori in grado di assumere un ruolo da leader.

Il giudizio di Libero arriva al termine di un’estate nella quale la società viola è intervenuta praticamente in ogni reparto, modificando profondamente il volto della squadra e puntando su numerosi nuovi innesti. Una vera e propria rivoluzione che, però, non ha convinto tutti gli osservatori. Il quotidiano ha motivato così il proprio voto:

«La Fiorentina (voto 4), al contrario, ha speso tanto e male. Voto quattro perché chiude un mercato da Football Manager o, peggio, da fantacalcio, senza pensare al fatto che una buona squadra deve avere equilibrio e, soprattutto, leader».

La critica, dunque, non riguarda soltanto l’entità degli investimenti effettuati, ma soprattutto la loro gestione. Per Libero, il problema sarebbe la mancanza di un progetto sufficientemente equilibrato e di figure carismatiche capaci di guidare una squadra profondamente rinnovata.