L’Atalanta supera il Toro e torna sesta. Cade la Samp con la Lazio. In classifica...

Sono questi i risultati maturati nelle partite delle 15.00:Chievo-Inter 1-2Lazio-Sampdoria 4-0Atalanta-Torino 2-1Udinese-Crotone 1-2Nella corsa per l’Europa League l’Atalanta torna sesta a 55 punti, s...

Sono questi i risultati maturati nelle partite delle 15.00:

Chievo-Inter 1-2

Lazio-Sampdoria 4-0

Atalanta-Torino 2-1

Udinese-Crotone 1-2

Nella corsa per l’Europa League l’Atalanta torna sesta a 55 punti, segue settimo il Milan sconfitto ieri sera dal Benevento a 54 poi Samp e Fiorentina 51. Il Torino aveva pareggiato con Ljajic ma non è bastato. Stasera Juventus-Napoli