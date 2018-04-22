L’Atalanta supera il Toro e torna sesta. Cade la Samp con la Lazio. In classifica...
Sono questi i risultati maturati nelle partite delle 15.00:Chievo-Inter 1-2Lazio-Sampdoria 4-0Atalanta-Torino 2-1Udinese-Crotone 1-2Nella corsa per l’Europa League l’Atalanta torna sesta a 55 punti, s...
A cura di Redazione Labaroviola
22 aprile 2018 16:44
Sono questi i risultati maturati nelle partite delle 15.00:
Chievo-Inter 1-2
Lazio-Sampdoria 4-0
Atalanta-Torino 2-1
Udinese-Crotone 1-2
Nella corsa per l’Europa League l’Atalanta torna sesta a 55 punti, segue settimo il Milan sconfitto ieri sera dal Benevento a 54 poi Samp e Fiorentina 51. Il Torino aveva pareggiato con Ljajic ma non è bastato. Stasera Juventus-Napoli