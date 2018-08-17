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L'Argentina chiama Simeone in nazionale, sorride la Fiorentina anche per Pezzella

Una bella notizia per Simeone e Pezzella, entrambi convocati per la nazionale argentina. Ecco i convocati:Portieri: Romero, Rulli, Armani.Difensori: Mercado, Acuna, Funes Mori, Pezzella, Salvio, Tagli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2018 17:25
L'Argentina chiama Simeone in nazionale, sorride la Fiorentina anche per Pezzella - Fotomontaggio a cura di Marco Pini
Fotomontaggio a cura di Marco Pini
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Una bella notizia per Simeone e Pezzella, entrambi convocati per la nazionale argentina. Ecco i convocati:

Portieri: Romero, Rulli, Armani.

Difensori: Mercado, Acuna, Funes Mori, Pezzella, Salvio, Tagliafico, Kannemann, Franco, Di Placido, Bustos

Centrocampisti: Meza, Vargas, Cervi, Vazquez, Lo Celso, Paredes, Ascacibar, Battaglia, Palacios, Martinez.

Attaccanti: Pavon, Correa, Lautaro Martinez, Icardi, Simeone, Dybala.

 

(Ringraziamo per la foto/collage Marco Pini)

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