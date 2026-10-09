L’agente di Dragusin: “In nessun caso lascerà la Fiorentina prima di 2 anni. Poi l’obiettivo è un top club”

L’agente di Dragusin svela i piani del suo assistito

L’agente di Radu Dragusin ha parlato in esclusiva a sport.Ro del suo assistito e del suo futuro, queste le sue parole:

"Non ho mai avuto dubbi e sono sicuro che tornerà più forte di prima, perché è più preparato, più motivato. Ha saputo trarre il meglio da una situazione terribile, mi riferisco al suo infortunio, è andato avanti e non ho alcun problema per il futuro."

“Ricordiamoci però quanti anni ha Radu Drăgușin. Ha 24 anni, ha tutta la carriera davanti a sé e, come difensore centrale, si raggiunge la maturità intorno ai 26-27 anni. Ha già due stagioni in Premier League, ha vinto l'Europa League e la Coppa Italia con la Juventus e ha anche partecipato a un Campionato Europeo, ed è ancora molto giovane.”

(State già pensando al prossimo passo che Radu Drăgușin farà in futuro?) No, non ci stiamo pensando ora. So e l'ho detto pubblicamente che, a un certo punto, tornerà al livello di mercato che aveva prima e ci saranno di nuovo le offerte che c'erano prima dell'infortunio e l'interesse che c'era e noi vogliamo andare in una squadra di livello superiore al Tottenham, visto che abbiamo lasciato lì.

"Ma non è questa la cosa principale. Lui vuole giocare con la Fiorentina. Tra 2-3 anni vedremo cosa succederà, ma penso che in nessun caso (lascerà la Fiorentina) prima di due anni ", ha dichiarato Florin Manea in esclusiva a Sport.ro .