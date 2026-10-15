La sorella di CR7: "Difficile il ritorno in Nazionale dopo il tradimento, nulla sarà come prima"

Le parole di Elma Aveiro sul caso CR7

Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale in seguito alle tensioni con il ct Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo aveva espresso, attraverso un comunicato, la volontà di rientrare nel giro del Portogallo in vista degli impegni di novembre. A frenare l'ottimismo sul suo ritorno, però, sono state le parole della sorella di CR7, Elma Aveiro. Ecco quanto riportato dal The Sun:

"La probabilità che non torni è maggiore di quella che torni. Penso che entrambi, Ronaldo e Jesus, stiano soffrendo. Io parlo a nome di mio fratello: credo che le cose siano arrivate a un punto morto e vedremo cosa succederà. È un caso estremamente complicato: quando si viene traditi, diventa difficile tornare a com'era prima. Mi sento triste perché il popolo portoghese, purtroppo, dimentica quanto è già stato fatto. Non trovo le parole, è durissimo vedere mio fratello in questa situazione: è tra le persone che meno meritano ciò che gli sta accadendo"