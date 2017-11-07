La peggiore difesa della Fiorentina degli ultimi dodici anni. Lo confermano i dati. Le reti subite sono 17 in 12 match...
Le 17 reti subite nelle iniziali dodici partite di questo campionato corrispondono al record negativo della Fiorentina dall'anno del ritorno in Serie A (stagione 2004-2005) ad oggi. Un dato che fa pen...
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2017 09:32
Le 17 reti subite nelle iniziali dodici partite di questo campionato corrispondono al record negativo della Fiorentina dall'anno del ritorno in Serie A (stagione 2004-2005) ad oggi. Un dato che fa pensare e che sicuramente dovrà essere migliorato nel corso delle prossime settimane da parte di Pioli e del suo staff.
Fonte: Nazione