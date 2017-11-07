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La peggiore difesa della Fiorentina degli ultimi dodici anni. Lo confermano i dati. Le reti subite sono 17 in 12 match...

Le 17 reti subite nelle iniziali dodici partite di questo campionato corrispondono al record negativo della Fiorentina dall'anno del ritorno in Serie A (stagione 2004-2005) ad oggi. Un dato che fa pen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2017 09:32
La peggiore difesa della Fiorentina degli ultimi dodici anni. Lo confermano i dati. Le reti subite sono 17 in 12 match... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Le 17 reti subite nelle iniziali dodici partite di questo campionato corrispondono al record negativo della Fiorentina dall'anno del ritorno in Serie A (stagione 2004-2005) ad oggi. Un dato che fa pensare e che sicuramente dovrà essere migliorato nel corso delle prossime settimane da parte di Pioli e del suo staff.

Fonte: Nazione

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