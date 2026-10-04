La Nazione scrive: "Aumentano i costi per il Franchi, ci vogliono altri 104 milioni per la Maratona"

La Maratona necessita di una variante per soddisfare i requisiti UEFA

Sulle pagine de La Nazione emergono nuovi particolari inerenti alla variante progettuale per il restyling dello stadio Franchi: la spesa complessiva ha subito un ulteriore ritocco verso l'alto, raggiungendo la cifra di 104,8 milioni di euro.

Gli interventi integrativi

È questa la somma stabilita nell'intesa che vede coinvolti il Comune di Firenze, il Ministero della Cultura e la cordata di imprese Rti Cobar e Sac. Rispetto all'accordo iniziale del 2023, che ammontava a 90 milioni, l'aumento dei costi si è reso indispensabile per coprire una serie di opere accessorie. Tra le principali figura la ridimensionatura del settore nord della Maratona, un adeguamento fondamentale per soddisfare gli standard UEFA in vista della candidatura per gli Europei del 2032.

Slittamento dei tempi e prossimi passaggi

L'aggiornamento del piano dei lavori comporta anche una revisione della tempistica: la conclusione delle strutture principali è stata rinviata al 16 febbraio 2027, mentre il completamento degli impianti e dei dettagli rifinituri è slittato al 31 maggio. Nel frattempo si attende un passaggio chiave: entro il 12 ottobre è previsto il giudizio definitivo sulla proposta di project financing avanzata dalla Fiorentina.