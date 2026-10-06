La Giunta CONI ha approvato all'unanimità la nomina di Giovanni Malagò a Commissario FIGC
Cade la presidenza di Malagò. Il commissario sarà...Malagò
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2026 13:25
La Giunta del CONI, riunitasi al Foro Italico di Roma, ha approvato all’unanimità la designazione di Giovanni Malagò come commissario della Federcalcio. Il provvedimento dovrà ora essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale del CONI.
Previsto un mandato di 90 giorni, poi Malagò dovrebbe nuovamente candidarsi a Presidente FIGC.