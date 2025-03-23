La Fiorentina ha rotto la Juventus: esonerato Thiago Motta al suo posto arriva Tudor in panchina

La sconfitta contro la Fiorentina ha fatto le macerie in casa Juventus, Thiago Motta va via e in bianconero torna Tudor

La svolta, ormai, è dietro l’angolo. Dopo giorni di incontri e ore di riflessioni, la Juventus ha deciso: Thiago Motta sarà esonerato, e Igor Tudor sarà il prossimo allenatore del club bianconero. L’allenatore croato, che già ieri ha trovato un accordo di massima con il club bianconero, è atteso a Torino già questa sera per definire gli ultimi dettagli.

Accordo solo da formalizzare. Così, a meno di sorprese entro questa sera - al più tardi entro le prossime 48 ore - Tudor sarà virtualmente l’allenatore della Juventus. Anche ufficialmente? Resta un piccolo dubbio legato alla chiusura della trimestrale - il 28 marzo - e quindi alla possibilità che il cambio arrivi dopo la gara con il Genoa, per spostare al successivo step di bilancio i costi legati all’esonero di Motta e alla chiamata in panchina del suo successore.

A oggi, però, sembra davvero complicato che la Juve possa aspettare e sfidare i liguri con un allenatore virtualmente esonerato - detto che lo stesso Motta potrebbe tirarsi indietro davanti a questa prospettiva - e di conseguenza, dopo l’accelerata tra ieri e oggi, l’ipotesi più probabile è diventata quella di un avvicendamento ufficiale già nelle prossime ore.