La Fiorentina ha le sue colpe, ma il giogo mediatico di Firenze ha stufato: questa squadra va aspettata

La sconfitta di Marassi è stata deludente, ma la furia di certa stampa e di parte della tifoseria rischia di diventare più irrazionale degli errori commessi in campo

Diciamocelo chiaramente: la sconfitta di ieri contro il Genoa è stata un brutto passo indietro. Il primo tempo è stato orrendo, soprattutto la prima mezz'ora, nella quale la Fiorentina ha incassato due gol in appena quindici minuti. Le scelte di Vanoli sono discutibili, a cominciare dalla preferenza accordata a Beto rispetto a Pellegrino, con il primo protagonista di una prestazione gravemente insufficiente. Dopo una sosta così lunga, era lecito aspettarsi molto di più. Se non una vittoria, almeno una squadra diversa per atteggiamento e qualità del gioco. Ne è uscita invece una prestazione a tratti irritante. Tutto vero. Ma da qui alle sentenze definitive lette oggi sui giornali ce ne passa. Perché una cosa è criticare una prestazione, anche duramente; un'altra è trasformare ogni partita in un processo sommario, come se sei giornate fossero sufficienti per stabilire cosa funzioni e cosa sia destinato inevitabilmente a fallire.

Prendiamo la questione, ormai esasperante, della convivenza tra Oulai e Fagioli. Ieri Vanoli li ha schierati insieme. Non hanno brillato, nessuno dei due. Eppure, sentenziare già oggi che non potranno mai giocare insieme è semplicemente folle. Quante partite hanno disputato in coppia? Hanno avuto una preparazione interamente dedicata a costruire i meccanismi della loro coesistenza? Grosso ci ha lavorato con continuità? No. Vanoli, almeno per il momento, sembra intenzionato a insistere. Lasciamolo lavorare e vediamo cosa succede. Se poi il campo dimostrerà che i due non possono convivere, allora si potrà discutere seriamente della costruzione della rosa. E lì, eventualmente, le responsabilità ricadranno anche su Paratici, che ha investito circa trenta milioni per un giocatore che rischia di sovrapporsi a Fagioli. Ma prima di emettere la sentenza, aspettiamo di avere gli elementi per farlo.

Il punto è proprio questo: questa Fiorentina deve essere aspettata. Non significa assolverla, non significa giustificare le figuracce e nemmeno chiedere alla tifoseria di applaudire dopo una sconfitta del genere. Significa avere la lucidità di distinguere un problema da un verdetto, una prestazione negativa da una stagione già compromessa. Dopo il disastro della passata annata, pensare che bastassero pochi mesi per cancellare tutto era ingenuo. La ripartenza richiede tempo, scelte giuste e inevitabilmente qualche errore. Se ogni sconfitta diventa la prova definitiva dell'inadeguatezza di un allenatore, di un calciatore o di un intero progetto, allora tanto vale smettere di giocare e assegnare i giudizi a tavolino.

Infine, proviamo a mettere un'obiettivo: il decimo posto. Ebbene, tale piazzamento quest'anno non sarebbe un fallimento. Dopo il disastro della passata stagione, sarebbe da considerarsi un risultato accettabile, persino comprensibile, nell'ottica di una ricostruzione che ha bisogno di tempo. Ma con una condizione: che al più tardi dalla prossima annata la Fiorentina torni a competere per le posizioni che contano, come indicato dallo stesso Paratici. Fino ad allora, critiche sì, anche feroci, ma risparmiamoci le profezie.

Sarebbe ora di capire che questa Fiorentina va aspettata: di partita in partita, di stagione in stagione, Firenze si ritrova incatenata a un giogo mediatico fatto di sentenze, processi permanenti e fallimenti annunciati. E francamente, ha stufato. Non si chiede indulgenza, ma la possibilità di ricostruire senza essere condannati prima ancora di averci provato.