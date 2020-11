La Fiorentina femminile stravince in Coppa Italia: travolta in trasferta 6-1 la Riozzese

Dopo quasi due mesi può tornare al sorriso la Fiorentina femminile di mister Cincotta. A Ponte Lambro, sul campo di una formazione che milita in Serie B, è tutto facile per le viola. La Fiorentina batte infatti per 1-6 le avversarie della Riozzese. In gol vanno Sabatino due volte, Neto che segna il primo gol in viola, due volte la Piemonte e la Bonetti

LEGGI ANCHE, FORMAZIONE UFFICIALE, IACHINI SENZA PUNTE. CALLEJON-RIBERY DAVANTI, FUORI KUOAME’