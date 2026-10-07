La Fiesole verso lo stop alla trasferta di San Siro: prezzi alti e modalità d’accesso restrittive
A San Siro senza il tifo organizzato
A cura di Andrea Pagni
07 ottobre 2026 12:31
Come rivelato da Fiorentinauno la curva Fiesole dovrebbe disertare la trasferta di San Siro del 25 Ottobre. Le motivazioni di questa decisione sono riconducibili al prezzo dei biglietti troppo alto e alle modalità d’accesso particolarmente restrittive. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale da parte della curva