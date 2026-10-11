Kolo Muani salva la Juve nel finale, ma il Cagliari continua a sognare
I sardi accarezzano il colpo da primato, nel finale il francese fissa l'1-1
Un punto che lascia l'amaro in bocca per come si era messa, ma che conferma con forza dirompente la statura della stagione rossoblù. All'Unipol Domus finisce 1-1 tra Cagliari e Juventus al termine di una sfida intensa, spigolosa e ricca di colpi di scena. La squadra di Fabio Pisacane accarezza per quasi un'ora la vittoria perfetta e un clamoroso balzo nei quartieri altissimi della classifica, ma viene ripresa proprio a un soffio dal traguardo dal guizzo del campione bianconero.
La partita parte con la Juventus intenzionata a fare il prezzo del gioco, ma al 14' la prima fiammata è un tiro dal limite di Pape Matar Sarr che si spegne alto. Il Cagliari legge bene i ritmi e al 20' colpisce con cinica precisione: rapida transizione palla a terra, sponda intelligente in area e conclusione a rientrare del solito Daniel Maldini, che supera l'estremo difensore juventino per l'1-0 e fa esplodere il pubblico di casa. I sardi prendono fiducia e al 35' vanno vicini al raddoppio con una botta dalla distanza di Winks deviata in angolo con un gran riflesso.
Nella ripresa la Juventus alza il baricentro per cercare la scossa. Al 48' Nico Gonzalez prova il sinistro a giro sfiorando il palo, mentre al 62' è il neoentrato Zhegrova a impegnare Caprile con un diagonale insidioso sul secondo palo. Il Cagliari non sta a guardare e al 70' sfiora il colpo del K.O. in contropiede: Mendy calcia a botta sicura a tu per tu con il portiere, ma sbatte su un intervento prodigioso dell'estremo difensore bianconero.
Quando la gara sembra incanalata verso la storica vittoria sarda, all' 81' arriva la doccia fredda: su un traversone tagliato di Alajbegovic in area, Randal Kolo Muani prende il tempo alla difesa e stacca di testa con perentoria precisione, battendo Caprile per l'1-1 finale.
Al triplice fischio resta il rammarico per due punti sfumati nei minuti finali, ma la prestazione regala al Cagliari una certezza d'acciaio: questa squadra ha il carattere, la qualità e le carte in regola per restare a lungo nelle zone nobili della Serie A. [Foto Ansa.it]