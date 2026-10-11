Kolo Muani salva la Juve nel finale, ma il Cagliari continua a sognare

I sardi accarezzano il colpo da primato, nel finale il francese fissa l'1-1

Un punto che lascia l'amaro in bocca per come si era messa, ma che conferma con forza dirompente la statura della stagione rossoblù. All'Unipol Domus finisce 1-1 tra Cagliari e Juventus al termine di una sfida intensa, spigolosa e ricca di colpi di scena. La squadra di Fabio Pisacane accarezza per quasi un'ora la vittoria perfetta e un clamoroso balzo nei quartieri altissimi della classifica, ma viene ripresa proprio a un soffio dal traguardo dal guizzo del campione bianconero.

​La partita parte con la Juventus intenzionata a fare il prezzo del gioco, ma al 14' la prima fiammata è un tiro dal limite di Pape Matar Sarr che si spegne alto. Il Cagliari legge bene i ritmi e al 20' colpisce con cinica precisione: rapida transizione palla a terra, sponda intelligente in area e conclusione a rientrare del solito Daniel Maldini, che supera l'estremo difensore juventino per l'1-0 e fa esplodere il pubblico di casa. I sardi prendono fiducia e al 35' vanno vicini al raddoppio con una botta dalla distanza di Winks deviata in angolo con un gran riflesso.

​Nella ripresa la Juventus alza il baricentro per cercare la scossa. Al 48' Nico Gonzalez prova il sinistro a giro sfiorando il palo, mentre al 62' è il neoentrato Zhegrova a impegnare Caprile con un diagonale insidioso sul secondo palo. Il Cagliari non sta a guardare e al 70' sfiora il colpo del K.O. in contropiede: Mendy calcia a botta sicura a tu per tu con il portiere, ma sbatte su un intervento prodigioso dell'estremo difensore bianconero.

​Quando la gara sembra incanalata verso la storica vittoria sarda, all' 81' arriva la doccia fredda: su un traversone tagliato di Alajbegovic in area, Randal Kolo Muani prende il tempo alla difesa e stacca di testa con perentoria precisione, battendo Caprile per l'1-1 finale.

​Al triplice fischio resta il rammarico per due punti sfumati nei minuti finali, ma la prestazione regala al Cagliari una certezza d'acciaio: questa squadra ha il carattere, la qualità e le carte in regola per restare a lungo nelle zone nobili della Serie A. [Foto Ansa.it]