Joao Mario: "La squadra meritava questa vittoria. Il mister mi ha dato fiducia e ho risposto"

Le parole del terzino viola dopo il 2-4 contro il Sassuolo

Joao Mario si gode il successo della Fiorentina sul campo del Sassuolo e la fiducia ricevuta da Vanoli. Il giocatore viola, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, ha sottolineato l'importanza dei tre punti e la necessità di dare continuità ai risultati.

"La squadra meritava questa vittoria. Lavorare dopo aver vinto è sempre meglio, adesso dobbiamo continuare così. Dobbiamo migliorare, ma i tre punti di oggi erano molto importanti per noi.

La mia posizione naturale è quella di terzino destro, ma posso giocare anche a sinistra. La tecnica e la velocità sono le mie caratteristiche principali. Ho lavorato molto questa settimana, il mister mi ha dato fiducia e oggi ho risposto.

In questo momento dobbiamo mantenere l'equilibrio, abbiamo bisogno di vincere. Se un terzino spinge, l'altro deve rimanere. Quando posso spingere, lo faccio per il bene della squadra, perché so che così posso aiutare i miei compagni".