Italiano gioca per il suo futuro. Corriere dello Sport: “L’Europa League per convincere chi l’osserva”

La Fiorentina si sta giocando l’esito di tutta la stagione, ma anche Italiano scende in campo per il suo futuro. Che sia alla Fiorentina o che sia in uno dei club che lo stanno monitorando (come il Napoli): la qualificazione – almeno – alla prossima Europa League, col piazzamento in campionato o con la vittoria della Conference, è un obiettivo prioritario per convincere il club a puntare ancora su di lui e questo al di là della clausola. Se così non dovesse accadere, ogni scenario a quel punto sarebbe possibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.

