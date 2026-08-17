Inizio agrodolce per Solomon al West Ham: l’ex Fiorentina subito in gol all’esordio poi esce per infortunio

Per Solomon al West Ham gol e infortunio all’esordio

È iniziata ieri l’avventura di Manor Solomon con il West Ham. L’esterno israeliano infatti ha fatto il suo esordio con gli Hammers in Championship. Subito titolare Solomon ha ripagato la fiducia del suo allenatore con un gol, presentandosi così alla grande con i suoi nuovi tifosi. Al 90esimo però ha chiesto il cambio, sostituzione che ha macchiato il suo esordio fino a quel momento da sogno