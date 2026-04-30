Inchiesta arbitri, Gervasoni si presenta all'interrogatorio: "Rispetto il lavoro della magistratura"

Andrea Gervasoni supervisore VAR coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri si è presentato davanti al PM per rispondere alle sue domande

Uno dei giorni chiave, per quanto riguarda l’inchiesta sugli arbitri e le designazioni concordate, è arrivato. Oggi il pm Maurizio Ascione, promotore dell’indagine, ascolterà l’arbitro Andrea Gervasoni.

Il supervisore Var, indagato per la partita Salernitana-Modena ha commentato così al suo ingresso presso la Caserma della Guardia di Finanza a Milano: "Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò". Stessa linea per Michele Ducci, avvocato dello stesso Gervasoni: "Siamo qui per un episodio solo. Risponderemo a quello che ci chiederanno".

Gervasoni, che si era autosospeso appena saputo di essere coinvolto, come detto è finito nel vortice dell’inchiesta per la gara tra campani ed emiliani dell’8 marzo 2025: l’episodio sui si concentrano gli inquirenti è un rigore prima dato e poi revocato al Modena dalla sala Var di Lissone. Lo scrive Il Mattino