Il sindaco di Bagno a ripoli: “La fermata della tramvia al Viola Park sarà dedicata a Rocco Commisso”

La fermata capolinea della tramvia porterà il nome di Rocco Commisso

La fermata del capolinea della tramvia, davanti al Viola Park, sarà dedicata a Rocco Commisso. L'ultima volta che ci siamo visti, il presidente mi ha ripetuto quanto fosse importante per lui lasciare qualcosa di bello, un segno per questo territorio nel quale aveva scelto di investire insieme alla Fiorentina. Si preoccupava, mi chiedeva se la nostra comunità era contenta del Viola Park, se le persone lo sentivano anche un po' loro.



Per questo, in accordo con Catherine e Joseph Commisso e il direttore generale Alessandro Ferrari, abbiamo voluto dedicargli questo omaggio con il nome del capolinea del tram. Nel centenario della Fiorentina, sarà anche un modo per ricordare Rocco Commisso e quello che ha realizzato. Un omaggio destinato a rimanere nel tempo. Lo scrive il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti