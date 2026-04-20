Labaro Viola

Il pareggio di Lecce sorride alla viola: Fiorentina a +8 sul terzultimo posto a cinque giornata dalla fine.

La classifica di Serie A dopo la fine della 33° giornata. Fiorentina che sale a 36 punti a soli cinque turni dalla fine del campionato.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2026 23:15
Il pareggio di Lecce sorride alla viola: Fiorentina a +8 sul terzultimo posto a cinque giornata dalla fine. -
News
Condividi

La classifica di Serie A dopo la conclusione della 33° giornata. La Fiorentina sale a 36 punti grazie al pari di stasera con il Lecce. Nei prossimi cinque turni i viola affronteranno Salentini invece che rimangono terzultimi a 28 e, nei

CLASSIFICA

1. Inter 78

2. Milan 66

3. Napoli 66

4. Juventus 63

5. Como 58

6. Roma 58

7. Atalanta 54

8. Bologna 48

9. Lazio 47

10. Sassuolo 45

11. Udinese 43

12. Torino 40

13. Genoa 39

14. Parma 39

15. Fiorentina 36

16. Cagliari 33

17. Cremonese 28

18. Lecce 28

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok