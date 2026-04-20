Il pareggio di Lecce sorride alla viola: Fiorentina a +8 sul terzultimo posto a cinque giornata dalla fine.
La classifica di Serie A dopo la fine della 33° giornata. Fiorentina che sale a 36 punti a soli cinque turni dalla fine del campionato.
A cura di Redazione Labaroviola
20 aprile 2026 23:15
La classifica di Serie A dopo la conclusione della 33° giornata. La Fiorentina sale a 36 punti grazie al pari di stasera con il Lecce. Nei prossimi cinque turni i viola affronteranno Salentini invece che rimangono terzultimi a 28 e, nei
CLASSIFICA
1. Inter 78
2. Milan 66
3. Napoli 66
4. Juventus 63
5. Como 58
6. Roma 58
7. Atalanta 54
8. Bologna 48
9. Lazio 47
10. Sassuolo 45
11. Udinese 43
12. Torino 40
13. Genoa 39
14. Parma 39
15. Fiorentina 36
16. Cagliari 33
17. Cremonese 28
18. Lecce 28
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18