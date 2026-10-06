Il caso Dodò continua a preoccupare, Nazione: "Nessun incontro per il rinnovo, ipotesi svincolo a zero reale"
Anche se alcune voci dalla Spagna hanno riportato in auge l’eventualità di un interesse del Barcellona, dove il ds Deco resta un estimatore del brasiliano
Un caso per certi versi simile a quello che la stessa Fiorentina sta affrontando con Dodò, visto che in assenza di nuovi incontri per il rinnovo l’ipotesi di uno svincolo a zero si fa sempre più reale, anche se alcune voci dalla Spagna hanno riportato in auge l’eventualità di un interesse del Barcellona dove il ds Deco resta un estimatore del brasiliano.
Da segnalare infine anche i rumors che riguardano Ndour con più di una squadra inglese, e la Juventus, sulle tracce del Nazionale Under 21 (ieri doppietta contro la Polonia), ma in questo caso difficilmente verranno ascoltate proposte a gennaio vista l’importanza del centrocampista nello scacchiere di Vanoli.
Lo scrive stamattina in edicola La Nazione