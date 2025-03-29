Il Bologna vince ancora, vittoria a Venezia grazie al gol di Orsolini. Fiorentina a meno 8 in classifica

Termina la sfida del Penzo fra Venezia e Bologna. A deciderla è un arcobaleno al volo disegnato da Riccardo Orsolini (giunto a 10 reti in questo campionato) che non sarà passato inosservato anche agli...

A cura di Redazione Labaroviola 29 marzo 2025 17:21

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