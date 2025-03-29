Il Bologna vince ancora, vittoria a Venezia grazie al gol di Orsolini. Fiorentina a meno 8 in classifica
Termina la sfida del Penzo fra Venezia e Bologna. A deciderla è un arcobaleno al volo disegnato da Riccardo Orsolini (giunto a 10 reti in questo campionato) che non sarà passato inosservato anche agli...
Termina la sfida del Penzo fra Venezia e Bologna. A deciderla è un arcobaleno al volo disegnato da Riccardo Orsolini (giunto a 10 reti in questo campionato) che non sarà passato inosservato anche agli occhi del commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti. Protagonista Skorupski con due interventi - uno per tempo - decisivi per salvare i suoi. Colpo da Champions per Vincenzo Italiano che mette subito pressione al collega Igor Tudor: la Juve scenderà in campo contro il Genoa partendo da un -4 in classifica.
Il Bologna inizia cercando il possesso del gioco in attesa di un varco. I minuti passano con un sostanziale equilibrio in campo e poche vere emozioni. L'occasione più ghiotta arriva al 31' ed è per i padroni di casa: Kike Perez va in contrasto al limite dell'area avversaria, la difesa rossoblu pasticca, i rimpalli finiscono per favorire Zerbin che si trova da solo davanti al portiere e calcia a botta sicura, in diagonale, trovando però un grande riflesso di Skorupski con il piede. Orsolini prova a scuotere i suoi tre minuti più tardi provando il classico movimento a rientrare dalla destra, mancino che però non impensierisce troppo Radu.
Al 40' altra grande chance per il Venezia: cross di Kike Perez da punizione, stacco perentorio di Idzes di testa e palla fuori davvero di un nulla alla sinistra di Skorupski. La risposta arriva con il colpo di testa di un altro centrale, Beukema, che nel cuore dell'area manda il pallone di poco alto sopra la traversa. Sul finale, allo scoccare del 45', Orsolini entra in area da destra e raccoglie una palla vagante, ma calcia un po' addosso a Radu.
Al 49' si sblocca la sfida al Penzo cross di Cambiaghi, Orsolini si coordina vicino al vertice dell'area piccola con un sinistro al volo che si insacca sul secondo palo. Il gol non spacca la partita ed i padroni di casa rimangono vivi. Al 63' Ellertsson prova la botta da fuori area, attento Skorupski. Orsolini cresce con il passare dei minuti e mette a ferro e fuoco la difesa avversaria con un tiro da posizione defilatache finisce fuori.
Al 70' grande chance per il Venezia: Yeboah libera Busio al tiro, destro che però non inquadra lo specchio da ottima posizione. Passano 3 minuti e Yeboah si trova a tu per tu con Skorupski: cucchiaio sul quale il portiere avversario compie un miracolo rimanendo in piedi fino all'ultimo anziché battezzare un angolo. Nel finale non riesce l'assalto ai veneti, anzi è più il Bologna ad attaccare ed a legittimare la vittoria. Lo scrive TMW