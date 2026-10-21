Iachini tra i papabili per la panchina della Sampdoria, l'ex viola può tornare in sella in B

L'ex tecnico di Fiorentina, Palermo e Siena può tornare a Genova

Dopo un'assenza dai campi che dura da oltre ventiquattro mesi, per Giuseppe Iachini potrebbe prospettarsi un ritorno in panchina. Una nuova opportunità professionale si profila nel campionato cadetto, un torneo in cui l'allenatore ha ottenuto grandi soddisfazioni in passato. L'interessamento arriva dalla Sampdoria, un club e un ambiente che il tecnico conosce in modo approfondito.

In corsa per la successione

Secondo le indiscrezioni diffuse da Tuttomercatoweb.com, il nome di Iachini rientra nella lista dei candidati valutati dalla società blucerchiata a seguito dell'allontanamento di Bernardo Corradi. Gli altri profili al vaglio della dirigenza includono Michele Mignani, Luca D’Angelo, Fabio Caserta e Fabrizio Castori. Per Iachini si tratterebbe di un ritorno nel capoluogo ligure: in passato, sulla panchina della Sampdoria, ha centrato una delle sue quattro promozioni nella massima serie, traguardo raggiunto in carriera anche alla guida di Chievo, Brescia e Palermo.