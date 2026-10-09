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I convocati della Fiorentina per il Genoa: c'è il forfait di Atta, tutti gli altri a disposizione

Il tecnico viola avrà tutti a disposizione per la sfida di Marassi, fatta eccezione per Atta, fermato da un problema all'addome

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2026 16:03
I convocati della Fiorentina per il Genoa: c'è il forfait di Atta, tutti gli altri a disposizione -
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Finalmente torna la Serie A, con la Fiorentina pronta ad affrontare il Genoa di Daniele De Rossi a Marassi. Dopo la conferenza stampa di Paolo Vanoli, il club viola ha diramato la lista dei convocati per la sfida, valida per la sesta giornata di campionato. Sono tutti a disposizione del tecnico, fatta eccezione per Atta, costretto a fermarsi per un problema all'addome.

BRESCIANINI

CHRISTENSEN

DODO

DE GEA

DRAGUSIN

FAGIOLI

VIERY

GNONTO

BETO

JIMENÈZ

LEZZERINI

MASTANTUONO

MAZZEO

NDOUR

JOÃO MÁRIO

NJIE

OULAI

PELLEGRINO

GONÇALVES

PONGRAČIĆ

RANIERI

VALDEPEÑAS

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