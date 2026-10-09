I convocati della Fiorentina per il Genoa: c'è il forfait di Atta, tutti gli altri a disposizione
Il tecnico viola avrà tutti a disposizione per la sfida di Marassi, fatta eccezione per Atta, fermato da un problema all'addome
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2026 16:03
Finalmente torna la Serie A, con la Fiorentina pronta ad affrontare il Genoa di Daniele De Rossi a Marassi. Dopo la conferenza stampa di Paolo Vanoli, il club viola ha diramato la lista dei convocati per la sfida, valida per la sesta giornata di campionato. Sono tutti a disposizione del tecnico, fatta eccezione per Atta, costretto a fermarsi per un problema all'addome.
BRESCIANINI
CHRISTENSEN
DODO
DE GEA
DRAGUSIN
FAGIOLI
VIERY
GNONTO
BETO
JIMENÈZ
LEZZERINI
MASTANTUONO
MAZZEO
NDOUR
JOÃO MÁRIO
NJIE
OULAI
PELLEGRINO
GONÇALVES
PONGRAČIĆ
RANIERI
VALDEPEÑAS