I Bookmakers: Chiesa torna in Serie A

Un estate fa, Federico Chiesa lasciava la Juventus per 14 milioni + bonus e si accasava al Liverpool. Pessima operazione per la Juventus che aveva pagato Chiesa circa 60 milioni dalla Fiorentina: tuttavia l’esterno italiano non ha trovato spazio in Inghilterra e gli è stato detto che deve trovarsi una squadra.

L’allenatore degli azzurri Gennaro Gattuso ha parlato più volte con Federico spiegandogli come rientri nel progetto azzurro ma a patto di trovare un posto dove poter giocare con continuità e mostrare le sue doti. Chiesa e il suo entourage hanno recepito il messaggio e ora l’ex viola sta cercando una sistemazione: secondo i migliori siti scommesse online, è molto probabile che Chiesa torni in Italia.

Sono diversi infatti i club di Serie A che hanno messo gli occhi sul giocatore, e i bookmakers danno la possibilità di poter giocare sulla prossima squadra di Federico Chiesa. Tra le opzioni: Napoli, Roma e un ritorno alla Juventus che avrebbe dell’incredibile.

Chiesa è stato chiuso da Salah al Liverpool, e anche complice un infortunio e uno scarso feeling con l’allenatore, non ha trovato spazio in Premier e ha dovuto accontentarsi di pochissime presenze tra campionato e coppe.

Quote prossima squadra Federico Chiesa Napoli 3.00 3.50 3.60 Milan 2.50 2.90 2.90 Juventus 7.50 7.00 7.00

Sembra che assisteremo quindi a un duello tra il Milan di Allegri e il Napoli di Conte, fermo restando che Chiesa è un patrimonio del calcio italiano e che deve assolutamente tornare ai livelli pre infortunio, dove aveva incantato a Euro 2020.

L’approdo alla Juve sembra alquanto difficile e le quote dei bookmakers lo confermano. Piuttosto, da capire la formula dell’operazione: sarà ceduto a titolo definitivo o in prestito? Da quanto emerge da fonti di mercato, pare che gli inglesi propendano per una cessione a titolo definitivo, e che chiedano una somma vicina a quella spesa per il suo acquisto: parliamo quindi di una cifra intorno ai 15 milioni.

Il pressing del Napoli potrebbe salire nei prossimi giorni, visto che l’obiettivo in cima alla lista di Conte, ovvero Ndoye del Bologna, sta per accasarsi proprio in Premier, e a quel punto potrebbe partire l’assalto dei partenopei a Chiesa, che avrebbe modo di rilanciarsi col tecnico salentino in un Napoli che mira a fare bene in tutte le competizioni e a bissare la vittoria dello scudetto centrata la scorsa stagione.

Per quanto riguarda i rossoneri, anch’essi hanno manifestato interesse e chiesto informazioni, e Max Allegri sarebbe molto contento di riabbracciare Chiesa per avere così un giocatore offensivo poliedrico che può giocare sia come esterno su entrambe le fasce che come seconda punta.

Non ci resta che aspettare e vedere quale sarà il futuro di Federico Chiesa, con la speranza, per la nazionale italiana, che torni ad essere il giocatore che era.

