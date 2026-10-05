Ha segnato Ndour di testa: l'Italia U21 cala il 2 a 0 con un perfetto schema da calcio d'angolo

Il centrocampista della Fiorentina fa gol di testa su calcio piazzato, porta il risultato in un momentaneo 2 a 0

Ha segnato Nodur contro la Polonia, nel match idoneo alla qualificazione all'Europeo, la vittoria garantirebbe l'accesso diretto come prima nel girone.

Il gol è frutto di un magistrale schema preparato e realizzato dall'Italia su corner. Il corner viene battuto corto, la palla arriva centralmente a Koleosho. L'esterno con un lancio pesca Liberali che aveva battuto l'angolo e si inserisce da solo in area sul lato destro. Prima che il pallone esca riesce a crossare al volo per l'inserimento e il colpo di testa in area piccola di Cher Ndour che la mette all'angolo sinistro alle spalle del portiere. L'Italia si porta avanti per 2 reti a 0 e sarebbe prima nel girone e qualificata all'Europeo.