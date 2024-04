Gudmundsson, né Fiorentina né Serie A: “Voglio giocare in Premier come il mio bisnonno Albert”

Albert Gudmundsson, grande obiettivo di mercato della Fiorentina nella sessione di mercato invernale, si è raccontato in un’intervista al quotidiano britannico The Telegraph. L’attaccante islandese ha parlato del suo futuro, chiarendo quanto segue: “Voglio davvero mettermi alla prova al più alto livello possibile. Mi sento bene qui e sono ancora sotto contratto qui al Genoa, voglio finire la stagione e vedere cosa succede, ma ovviamente come giocatore e amante del calcio, ho sempre sognato di giocare ai massimi livelli. Questa è sempre stata la mia ambizione. Fin da quando ero bambino ho sempre pensato di giocare in Premier League, quindi ovviamente è qualcosa che voglio assolutamente provare”. Fonte d’ispirazione – racconta l’attaccante del Genoa – è certamente il bisnonno Albert, che negli anni ’40 giocò nell’Arsenal: “Fu il secondo straniero della storia dei Gunners, ha raggiunto livelli eccezionali che sogno di toccare anche io”. Gudmundsson probabilmente lascerà il Genoa in estate e ha già attirato le attenzioni dei top club di Serie A, ma non solo. Che sia questo un indizio sulla sua prossima destinazione? Ce lo dirà la prossima sessione di mercato.

