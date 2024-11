Gudmundsson è tornato a correre, punta a tornare tra i convocati. Pronto per la gara contro l’Inter 

Ultimo giorno di riposo per la Fiorentina, da domani il gruppo tornerà al Viola Park per cominciare a preparare la sfida contro il Como di domenica prossima. La squadra di Palladino sarà ancora orfana dei nazionali che rientreranno alla spicciolata nel corso della settimana. Ultimo a rientrare il brasiliano Dodo, convocato in extremis dal Brasile e impegnato nella notte di mercoledì contro l’Uruguay. Occhi puntati anche su quei calciatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Non ha mai destato preoccupazione l’affaticamento muscolare di Bove, mentre Cataldi dovrebbe aver recuperato ormai al 100%.

Due buone notizie a fronte della tegola Richardson, che ne avrà per almeno sei settimane dopo la lesione di secondo grado rimediata al soleo: per lui è ipotizzabile un rientro tra la fine del 2024 e l’inizio dell’anno nuovo. Infine Gudmundsson, che ha ricominciato a correre e ha messo nel mirino il ritorno fra i convocati. Giocherà almeno uno spezzone tra Como e Paphos per essere pronto il 1° dicembre con l’Inter. Lo scrive La Nazione.