Graziani contro Castrovilli: “Si sta confondendo con l’extra campo. Si sta perdendo, non cresce”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Con Italiano tutti i giocatori della Fiorentina sono migliorati, da Biraghi a Bonaventura fino a Duncan e Saponara, proprio Saponara, se lo scorso anno non si fosse presentato agli allenamenti nessuno se ne sarebbe accordo. L’unico che invece è rimasto indietro è Castrovilli, lui puo diventare un gioiello ma non deve confondersi con le cose extra campo, in questa maniera puo perdersi, adesso tocca a Italiano rimetterlo in sesto” conclude Graziani.

