Gnonto è pronto a diventare un giocatore della Fiorentina: arrivo a Firenze previsto intorno alle 22

Gnonto vestirà la maglia della Fiorentina: il giocatore è atteso in serata a Firenze

La Fiorentina è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo. Gnonto si appresta infatti a diventare un nuovo giocatore viola. L'attaccante è atteso a Firenze questa sera, con il suo arrivo previsto intorno alle 22. Saranno dunque le prossime ore a scandire gli ultimi passaggi prima dell'ufficialità del trasferimento.

L'arrivo a Firenze sarà il primo passo concreto della sua avventura in viola, in attesa delle visite mediche, della firma e dell'annuncio ufficiale da parte del club.