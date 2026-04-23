Gli infortuni costano cari a Vlahovic: la Juventus ha messo in stand-by la trattativa per il rinnovo

Dopo l'ennesimo infortunio sono 22 le gare saltate da Vlahovic in stagione, la Juventus frena la trattativa per rinnovo del contratto

Dalle questioni economiche a quelle di affidabilità. I dialoghi tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto del centravanti serbo, in scadenza a fine stagione, sono al momento congelati. Dietro questo standby, secondo Tuttosport, le perplessità del club bianconero circa le condizioni dell’attaccante.

Dopo l’ultimo infortunio al polpaccio, saliranno infatti a ventidue le gare stagionali saltate dall’ex Fiorentina per problemi fisici. Un numero inusuale per il giocatore, che però porta a fare qualche riflessione in ottica futura. Anche i dati fisici relativi agli allenamenti in gruppo svolti prima del ko, secondo il quotidiano torinese, sarebbero lontani dagli standard storici di Vlahovic.

Tutte valutazioni che, in casa Juve, hanno suggerito di frenare una trattativa che sembrava poter portare alla permanenza. Non è uno stop definitivo: Vlahovic dovrebbe comunque rivedersi in gruppo tra oggi e domani, la Juve vuole semplicemente valutarne l’affidabilità anche in vista della prossima stagione. E, magari, sondare alternative nel frattempo: il sogno, non è un mistero, porta a Robert Lewandowski. Mentre su Dusan potrebbe tornare forte il Milan. Lo riporta Tuttomercatoweb