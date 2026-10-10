Gazzetta: "Mastantuono spinge per una maglia da titolare, Gnonto resta l’alternativa"

Gnonto è impiegabile su entrambe le fasce

La Fiorentina dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 già proposto contro Venezia e Napoli, un modulo che garantisce maggiore spinta offensiva e diverse soluzioni in fase d’attacco. Pellegrino sembra aver nuovamente superato Beto nel ballottaggio per il ruolo di centravanti, mentre alle sue spalle Gonçalves è pronto a prendere il posto dell’indisponibile Atta. Il portoghese, che con lo Sporting Lisbona ha sfiorato quota 100 gol, ha sfruttato la sosta per intensificare il lavoro e avvicinarsi alla migliore condizione fisica.

Sulle corsie offensive dovrebbero agire Njie a sinistra e Franco Mastantuono a destra. L’argentino, tuttavia, ha avuto a disposizione soltanto l’allenamento di ieri, dopo la seduta di scarico di giovedì. A fare il punto sulle sue condizioni è stato Paolo Vanoli: «Franco è un ragazzo giovane, che recupera velocemente dalle fatiche. Con lui abbiamo portato avanti un percorso di recupero dettagliato dopo gli impegni con la nazionale e mi ha impressionato per come è stato ligio al dovere».

Mastantuono vuole dare continuità al momento positivo vissuto con l’Argentina, con cui ha conquistato la convocazione e realizzato il suo primo gol. Il giovane talento viene già indicato da molti come uno dei possibili eredi di Messi e punta a confermarsi anche con la maglia viola.

A motivarlo ulteriormente potrebbe esserci anche la rivalità tra il Genoa e il Boca Juniors, club storicamente legato al suo ex River Plate e nel quale ha militato Daniele De Rossi. La Fiorentina spera che l’argentino possa lasciare il segno anche a Marassi, magari trovando il quarto gol stagionale. Vanoli, intanto, tiene pronta l’alternativa Wilfried Gnonto, utilizzabile su entrambe le fasce e in grado di offrire un contributo maggiore in fase difensiva. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.