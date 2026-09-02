Gazzetta: "Gonçalves è la zampata di Paratici arrivata sul gong. Acquisto di rilievo"

Gonçalves insieme a Beto porta un surplus d’esperienza in mezzo a tanta gioventù

L’ultima zampata è arrivata a poche ore dal gong. Il tredicesimo acquisto della lunga estate viola arriva dal Portogallo: Pedro Gonçalves, 28 anni, ala di piede destro con un notevole feeling con il gol, come dimostrano le 15 reti realizzate nell’ultima stagione.

Gonçalves completa la metamorfosi della Fiorentina, una delle squadre che ha cambiato di più, e regala a Fabio Grosso la tessera che mancava per passare dal 4-3-2-1 al 4-3-3. Il portoghese arriva con la formula del prestito oneroso (2,5 milioni) con diritto di riscatto (22,5) che può diventare obbligo a determinate condizioni. Un acquisto di rilievo che ha restituito il sorriso alla piazza fiorentina, poco solleticata dall’idea di aver sostituito Moise Kean con Beto dopo aver accarezzato il sogno Joshua Zirkzee. Adesso la Fiorentina ha una squadra completamente rinnovata: a parte il portiere, De Gea, ci sono giocatori nuovi in tutti i ruoli. Toccherà a Fabio Grosso assemblare il gruppo e trasformarlo in una squadra. Gonçalves insieme a Beto porta un surplus d’esperienza in mezzo a tanta gioventù: i due portoghesi sono gli unici due acquisti nati negli Anni 90. E’ stato un colpo cotto e mangiato: accordo, visite mediche e firma in volata per definire tutto prima della chiusura del mercato.

Gonçalves può fare l’esterno, preferibilmente a sinistra ma anche a destra, oppure il trequartista. Il suo biglietto da visita è un gol da centrocampo segnato contro l’Arsenal in Europa League: era il 2023, nelle due stagioni successive non ha giocato tantissimo per colpa degli infortuni, però allo Sporting in 6 stagioni ha realizzato 97 reti in 239 partite, con la media di una rete ogni 186 minuti. Quello che serve alla Fiorentina, reduce da due partite senza riuscire a fare centro in Serie A. Talento e fantasia, dovrà confermarsi nel nostro campionato dopo aver frequentato anche la Premier con il Wolverhampton. La Fiorentina ha voglia di rialzarsi in fretta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.