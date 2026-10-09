Gazzetta: "Ad ottobre la Fiorentina deve accelerare ma il calendario sarà duro: Como, Inter e Atalanta"

Si può e si deve accelerare, però il calendario mette di fronte molte avversarie di alta se non di altissima classifica

Ottobre è il mese in cui la Fiorentina deve accelerare. Il passaggio da Fabio Grosso a Paolo Vanoli ha prodotto due vittorie, una in campionato e una in Coppa Italia, e un pareggio, portando 4 punti in Serie A dopo le tre sconfitte iniziali che avevano riacceso i timori della scorsa stagione. Ora, dopo la lunga sosta per le nazionali, arriva il momento di verificare i progressi della squadra.

Vanoli ha avuto tre settimane per migliorare la condizione e l’intesa con i compagni dei nuovi acquisti arrivati sul finire del mercato, oltre che per dare un’identità più definita alla sua seconda esperienza viola, dopo la salvezza-miracolo del 2025-26, conquistata da subentrato. La situazione è meno drammatica rispetto al suo arrivo nel novembre scorso: allora la Fiorentina aveva gli stessi 4 punti, ma dopo dieci giornate, ed era ultima. Adesso ha tre squadre alle spalle, compreso il Genoa, e altre quattro a pari punti.

Il calendario di ottobre sarà però impegnativo, anche per la presenza di un turno infrasettimanale. Dopo la trasferta di domani a Marassi contro il Genoa, prima di Halloween arriveranno le sfide con Como, Inter e Atalanta, tre avversarie di alta classifica. Un percorso delicato per una Fiorentina chiamata a cambiare passo e ad allontanarsi dalla zona rossa

Lo scrive stamattina la Gazzetta dello Sport