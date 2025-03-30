Gasperini: "Nel primo tempo abbiamo fatto meglio della Fiorentina. Resta a meno 7 in classifica"

Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le parole dell'allenatore dell'Atalanta:"Oggi è stata una giornata cosi, ogni tanto in campionato ci...

Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le parole dell'allenatore dell'Atalanta:

"Oggi è stata una giornata cosi, ogni tanto in campionato ci si può incappare, soprattutto dopo le nazionali e come tornano i giocatori. Il primo tempo abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alla Fiorentina, poi si è complicata perchè non abbiamo avuto passo a dinamismo. Lo scudetto era un sogno impossibile sparito contro l'Inter, abbiamo giocato bene con grande slancio e grande energie, adesso ci giochiamo la Champions contro avversari come Lazio, Rome Fiorentina che sono rientrate. Abbiamo un po di vantaggio, ci sono tanti scontri diretti tra le nostre avversarie, si toglieranno i punti, dobbiamo essere forti in questo periodo.

Io del futuro è importante che non ne parlo io, io sono stato molto chiaro per il mio futuro, poi quello che accadrà non lo so, adesso dobbiamo finire bene la stagione, siamo terzi in classifica, abbiamo un vantaggio significativo sulla Fiorentina è dietro 7 punti, noi siamo stati sempre davanti le altre squadre e vogliamo farlo anche quest'anno perchè raggiungere questo risultato sarebbe ancora una volta straordinario. Rifarei le stesse scelte, Retegui rientrava dall'infortunio ma è stato quello più dinamico nel primo tempo, su di lui abbiamo deciso ieri. Non siamo riusciti fare la partita che volevamo, Lookman è tornato venerdi, se non hai gamba finisci per essere troppo sterile.

Oggi forse per la prima volta non abbiamo mai tirato in porta, abbiamo avuto delle occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Non dobbiamo trovare l'alibi degli infortunati perchè alcuni sono fuori da inizio stagione. Sulla fasce ci siamo abbastanza annullati a vicenda, avevamo noi l'inerzia della gara, poi quel gol li subito ci ha creato delle difficoltà e poi abbiamo avuto delle situazioni in cui potevamo prendere anche il secondo gol. Questa è stata una partita facilissima da decifrare