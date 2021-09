Garcia: “Fiorentina? Un club che non può andare in Champions non mi interessa”

Oggi Rudi Garcia ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, ecco un passaggio che riguarda la Fiorentina:

In estate ti aveva cercato la Fiorentina.

“Mi avevano cercato tanti club, ma non mi interessava andare in una squadra che non gioca la Champions o che non può raggiungerla, non è nei miei piani. Sono diventato esigente, adesso è così”.

