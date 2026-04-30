Galloppa: "Viola Park? Per le strutture la Fiorentina è su Marte, ma in Italia siamo indietro culturalmente"

Le parole di Mister Galloppa ai microfoni di Sky Sport

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Galloppa. L'allenatore della primavera, ha analizzato un tema molto discusso in casa Fiorentina dopo l'ultima uscita con il Sassuolo che ha visto Braschi scaldarsi a lungo senza mai entrare. Ecco le sue parole sull'impiego dei giovani in Italia:

"Se consiglierei un'esperienza all'estero ai giovani italiani? Dire ai ragazzi di partire non è un messaggio che mi piacerebbe mandare, bisogna ricostruire a partire da casa nostra. Poi è ovvio che come apertura mentale e cultura sarebbe da consigliare, ma abbiamo tanto bisogno di questi ragazzi. Spero che rimangano qui."

"In tante occasioni i giovani non riescono a trovare spazio? A livello culturale siamo indietro. Quello che cerco di fare io è guardare alla crescita del ragazzo oltre il risultato. A livello culturale il modo in cui viviamo il calcio in Italia non aiuta un giovane: lo facciamo giocare due partite lo si etichetta magari come non pronto. All'estero sono andati avanti, noi in Italia ancora no".

"PSG - Bayern Monaco è stato un'elogio alla tecnica. Io andrei su quella direzione lì con i ragazzi".

Infine un passaggio sulle strutture: "Non ti abitui mai al Viola Park, non è la normalità: per questo aspetto la Fiorentina è su Marte. Per alcuni aspetti bisogna esser bravi a rimanere umili. E' un ambiente che in Italia non esiste, in Europa ce ne sono pochi, e ci aiuta tantissimo".