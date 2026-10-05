Galli: "Mastantuono dovrebbe partire dalla panchina a Genova, deve fare un volo continentale"

L'ex portiere viola ha parlato del talento argentino gigliato

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, da poco nominato capo delegazione della Nazionale Under 18, ha condiviso a Lady Radio le sue impressioni su questo nuovo percorso in maglia azzurra.

Le dichiarazioni di Giovanni Galli «Ho avuto l'opportunità di confrontarmi con un gruppo solido e preparato. Nella sfida contro l'Arabia Saudita gli avversari hanno cercato la provocazione per tutto il match, ma i ragazzi hanno dimostrato grande maturità evitando di reagire. Per quanto riguarda Croci, si tratta di un calciatore di alto livello che deve solo prendere piena consapevolezza dei propri mezzi. Gli manca ancora un po' di continuità, ma ha dalla sua tutto il tempo necessario per crescere».

La situazione in casa Fiorentina «La linea mediana dispone di grandissima qualità, ma ritengo che non sia fondamentale stabilire per forza delle gerarchie rigide con dei titolari inamovibili. L'essenziale è trasmettere un'identità precisa e dei principi di gioco ben definiti, adattando poi gli interpreti in base alla squadra che si affronta. Ndour al momento appare insostituibile, ma è irrealistico pensare che possa disputare 50 gare stagionali. Mastantuono, invece, dovrà smaltire la fatica del viaggio intercontinentale; immagino che contro il Genoa possa partire inizialmente dalla panchina».